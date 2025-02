Rinnovo Anguissa, c'è una doppia opzione in favore del Napoli: il piano del club azzurro

Notizie Napoli calcio - Nel mese di Gennaio è arrivato il riconoscimento per Frank Zambo Anguissa che ha vinto il "Player Of The Month" di Serie A. Il camerunense sta disputando una stagione di altissimo livello sotto la guida di Conte, migliorando anche i suoi traguardi personali.

Rinnovo Anguissa Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha scritto anche del futuro di Anguissa, il particolare della situazione legata al suo rinnovo di contratto:

"Muscoli, centimetri, regia e poi l'apporto in zona gol. E il futuro è rassicurante. Il centrocampista ex Fulham, arrivato nel 2021, a novembre 2022 rinnovò fino al 2025 con opzione da parte del Napoli di prolungamento fino al 2027. All'orizzonte, ecco l'intenzione di blindarlo ulteriormente".