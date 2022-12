Repubblica - Contatti ADL-Giuntoli: tre rinnovi pronti per essere firmati, resteranno fino al 2027

Il Napoli lavora per il presente e il futuro e per questo il presidente Aurelio De Laurentiis è in stretto contatto con Cristiano Giuntoli per definire alcuni rinnovi di contratto in casa Napoli. Sono tre i giocatori che molto presto andranno a firmare.

Napoli: Di Lorenzo, Rrahmani e Lobotka rinnovano

Napoli - Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli è pronto a rinnovare i contratti di Rrahmani, Di Lorenzo e Lobotka:

Aurelio De Laurentiis (ieri a Milano per l’assemblea di Lega) è in stretto contatto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per definire pure i rinnovi del capitano Giovanni Di Lorenzo, del regista slovacco Stanislav Lobotka e del difensore kosovaro Amir Rrahmani, che si legheranno alla squadra azzurra fino al 2027.