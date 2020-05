Rinnovi Napoli, Il Mattino: Zielinski è pronto alla firma, per Mertens si attende la risposta sulle conseguenze legali delle multe

Ultime calcio Napoli - Manca sempre meno al rinnovo di Piotr Zielinski: forse, solo un volo aereo, quello che diverrà possibile a partire, probabilmente, dal 15 giugno. Perché si attende solo che l’agente Bolek possa arrivare in Italia per celebrare un prolungamento definito. Quattro anni di contrattocon opzione per il quinto, con una clausola che resta importante (vicina ai 100 milioni) ed un ingaggio da top player: 4,5 milioni a stagione, compresi i bonus.

Mertens-Zielinski

