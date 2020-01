Rinnovi calcio Napoli, Gazzetta: Milik vuole più soldi e niente clausola, novità per Maksimovic e Zielinski

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda i rinnovi contrattuali in casa Napoli. Ecco tutti i dettagli

"Intanto, De Laurentiis ha in piedi anche la questione rinnovi. Ce ne sono tre che chiedono un’accelerata e riguardano quelli di Nikola Maksimovic, Arek Milik e Piotr Zielinski. Per il difensore serbo non dovrebbero esserci problemi, con il suo manager, Popovic, è stata già raggiunta un’intesa di massima: prolungamento fino al 2024 con uno stipendio di 1,5 milioni di euro all’anno. Un tantino più complicati sono i rinnovi dei due polacchi. Milik ha chiesto 4 milioni a stagione per le prossime quattro, mentre il Napoli gliene offre 3. Probabilmente, a 3,5 si potrebbe chiudere, ma resta il nodo della clausola rescissoria che l’attaccante non vuole inserire. Su quest’aspetto il presidente pare irremovibile e la discussione è destinata a durare. Zielinski, invece, chiede più soldi rispetto al milione e 100 attuale"