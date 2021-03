Rinnovamento Napoli, ADL non ha dubbi: sette calciatori potrebbere essere ceduti, ma si attenderà il nuovo allenatore

Calciomercato Napoli - De Laurentiis non ha dubbi e porterà avanti il rinnovamento e secondo tale logica va inserito l’interesse per Mattia Zaccagni del Verona, trattativa impostata a gennaio e da concludere al termine del campionato. Le partenze saranno tante: oltre a Koulibaly e Fabian, andranno via Maksimovic e Hysaj (entrambi a scadenza) ma anche Bakayoko che non sarà riscattato dal Chelsea. Al francese non dispiacerebbe una nuova esperienza al Milan. In bilico ci sono Mario Rui ed Alex Meret. Il 23enne portiere friulano non intende vivere un’altra annata da comprimario e aspetta il nuovo allenatore per fare le valutazioni assieme ai suoi agenti. Lo riporta La Repubblica.