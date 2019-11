Rigore Zielinski Fiorentina-Napoli, Rizzoli chiarisce: "L'azzurro non aumenta volume, il VAR non doveva intervenire"

Ultime Calcio Napoli - Anche se con notevole ritardo, il designatore Nicola Rizzoli chiarisce come il tocco di Piotr Zielinski in Fiorentina-Napoli, non doveva essere sanzionato con il calcio di rigore:

"L’arbitro non si era reso conto e per questo c’è stato intervento del VAR, altrimenti non sarebbe dovuto intervenire. Episodio molto difficile. Il braccio è molto largo e invade lo spazio dell’avversario. Anche se non c’è intenzione di aumentare volume del corpo. Episodio borderline e controverso, deve rimanere la decisione che prende l’arbitro in campo".