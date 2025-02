Righetti: "Il mio pronostico per Lazio-Napoli. Conte? Vi racconto un aneddoto ai tempi del Lecce: ci guardammo tutti in faccia"

Ubaldo Righetti, ex compagno di squadra di Conte e Baroni al Lecce, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Conte?

«Era giovane, ma era già Conte. Ricordo che un sabato stavamo facendo un torello di quelli per divertirsi. Scherzavamo e ridevamo e lui a un certo punto fa: “Ma che torello è questo?! Il torello si fa seriamente, è allenante!”. Noi ci siamo guardati... “E la miseria!”. Nella testa aveva già quell’idea che ogni cosa deve essere fatta al 100 per 100. Anche se era un allenamento che poteva essere ludico, per lui doveva essere allenante. E a vent’anni aveva la personalità per dire una cosa del genere a giocatori tutti o quasi più anziani: quella che vediamo oggi non è una personalità costruita, lui è sempre stato così, non inganna».

Torniamo a Lazio-Napoli: che partita si aspetta?

«Aperta. La Lazio ha un gioco molto veloce, rapido, verticale. Il Napoli viene da due pareggi e mi aspetto una scossa, anche perché l’Inter ha accorciato. Quindi penso che vedremo anche un Napoli propositivo e per questo mi aspetto una partita molto aperta. Un pronostico? 2-2».