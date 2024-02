Riforma Serie A, inviato un documento al Governo: 26 pagine incentrate su 3 principali concetti, i dettagli

Ultime notizie Serie A - La Serie A vuole rimanere a 20 squadre e ha preparato un “documento di indirizzo”, inviato al Governo, per riformare il calcio italiano. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nero su bianco c’è il documento di riforme proposto dalla A, 26 pagine incentrate su 3 principali concetti:

"Si prevede di riaprire alle multiproprietà vietate dal 2028-29, di puntare sulle seconde squadre, di rivedere le norme sugli extracomunitari, di modificare la Coppa Italia. Dal punto di vista economico c’è l’intenzione di valutare il salary cap per ridurre gli stipendi dei giocatori, la richiesta di abbassare i salari in caso retrocessione in B e gli aiuti attesi dal Governo (una percentuale del volume delle scommesse, l’abolizione del divieto di sponsorizzazione delle aziende del betting e il ritorno del Decreto Crescita). Capitolo arbitri: riconoscere indipendenza dell’Aia, portandola fuori dalla Figc, e rendere i direttori di gara professionisti. E poi Var a chiamata, aumento delle sostituzioni e sperimentazione delle espulsioni a tempo"