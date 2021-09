Ricorso Osimhen, tre precedenti per vincere! CorSport: incartamento preparato con dovizia di slide e di frame dall’avvocato Grassani

Ultime notizie Napoli - La Corte Sportiva di Appello ha accolto il ricorso del Napoli avverso la squalifica di due giornate per Victor Osimhen e 5.000 euro di ammenda. La squalifica, pertanto, è stata ridotta ad una sola giornata e ammenda di 15.000 euro. La squalifica di Osimhen è stata già scontata dall'attaccante azzurro in occasione dello scorso incontro di campionato contro il Genoa. Ne parla il Corriere dello Sport.

"L’incartamento preparato con dovizia di slide e di frame dall’avvocato Grassani è servito per dimostrare, precedenti alla mano (uno che riguardava Pagliuca, un altro che coinvolgeva Immobile, un terzo con protagonista Vidal) quanto fosse labile il confine tra il referto di Aureliano e la «realtà» del minuto 22 di Napoli-Venezia, nella quale Heymans s’aggrappa a Osimhen proprio per evitare che dall’angolo, dunque da un'azione viva, non gli arrivi il cross.

È stato in quel contatto dentro i sedici metri che Grassani si è catapultato. Nella considerazione che da un corner una sfera vada sempre considerata attiva, perché disponibile, si è concentrato ciò che poi Grassani aveva riservato nella memoria difensiva di 22 pagine, con le prove documentali e la sequenza di un contatto che il Napoli aveva già pagato duramente"