Riapertura Mertens-ADL sul rinnovo? Gazzetta non esclude la possibilità

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non chiude definitivamente le porte per un possibile riavvicinamento tra Mertens e De Laurentiis per il rinnovo di contratto.

Mertens e De Laurentiis

Riapertura rinnovo Mertens?

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Di fatto da Koulibaly a Fabian Ruiz, passando per David Ospina e Dries Mertens, nessuna trattativa di rinnovo ha raggiunto l’obiettivo finora. Ma chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare qualche sorpresa. I tifosi ci sperano soprattutto per “Ciro” Mertens, il giocatore più amato della squadra. Al momento non pare proprio esista alcun segnale di apertura, ma hai visto mai".

