Retroscena Ospina-Lazio, CorSport: David disponibile ma pretendeva ingaggio top

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato un retroscena di mercato che ha visto protagonisti la Lazio ed il portiere del napoli David Ospina. Il colombiano ha un contratto in scadenza tra due mesi con la società di Aurelio De Laurentiis.

Il Corriere dello Sport ha raccontato un retroscena di mercato tra la Lazio e Ospina:

"La società aveva rimesso in gioco l’ipotesi di un rinnovo di Strakosha (sono migliorati i numeri della difesa con il suo ritorno da titolare), ancora in scadenza, per concentrare le risorse economiche su altri ruoli. Thomas ora sembra vicinissimo all’addio, chiede garanzie da titolare. Con Sarri, non le avrebbe. E può darsi che l’incertezza ne stia minando il rendimento nelle ultime settimane. Lo spagnolo Sergio Rico, in uscita dal Psg, sarebbe in pole. Ospina, vicino all’addio al Napoli, era disponibile a trattare ma chiede un ingaggio elevato"