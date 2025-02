Retroscena Ngonge: poteva andare alla Lazio ed anche alla Roma a gennaio

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un piccolo retroscena di mercato su Ngonge:

"Cyril Ngonge, per esempio, è uno che nella Capitale, su entrambe le sponde, ha avuto diversi estimatori. Ha vissuto mesi d’oro con Marco Baroni al Verona, prima di passare a gennaio dello scorso anno al Napoli. Piaceva alla Lazio in quest’ultimo mercato invernale e la scorsa estate la Roma ha pensato a lui per un’eventuale sostituzione di Dybala. È rimasto però a Napoli, dove con Conte ha trovato pochissimo spazio".