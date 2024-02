Retroscena Mazzarri: nessun confronto con la squadra a Castel Volturno, ecco cosa è accaduto ieri

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un po' come ha trascorso la giornata a Castel Volturno l'allenatore Walter Mazzarri. Mentre il tecnico di San Vincenzo era sul campo ad allenare la squadra per la sfida Champions contro il Barcellona, all'esterno si rincorrevano voci su un suo possibile esonero già dopo mercoledì a prescindere dal risultato del match.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Mazzarri, dicevamo, ha diretto l’allenamento e poi è andato via. Nessun confronto con la squadra, niente chiacchiere in vista del Barcellona. Inutili, al momento: il Napoli deve vincere, parlare con i risultati. Come una volta. C’era una volta: nove mesi fa, mica una vita".