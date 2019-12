Retroscena Lobotka, Gazzetta: nel 2018 saltò dopo l'arrivo di Fabiàn

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena su Lobotka: "Era già stato trattato nell’estate 2018, quella dell’arrivo di Carlo Ancelotti, ma l’operazione venne rimandata dopo l’ingaggio di Fabian Ruiz, sul quale avrebbe voluto puntare l’ex allenatore per colmare la lacuna a centrocampo. Ben presto, però, s’è capito che il giovane talento spagnolo non avrebbe potuto sostenere quel ruolo e il Napoli s’è trovato scoperto, centralmente, a centrocampo. Lobotka, invece, risponde perfettamente alle caratteristiche del mediano centrale la cui assenza tanto sta facendo discutere in questo periodo nell’ambiente napoletano".