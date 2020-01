Retroscena Gattuso, Il Mattino: a Castel Volturno per studiare in maniera maniacale. Per battere Sarri chiederà tre cose ai suoi

Ultime calcio Napoli - Quella con la Juve è da sempre una di quelle partite in cui si può fare la storia. Gattuso si avvicina alla sfida sapendo bene che i particolari sono essenziali: e i metodi di lavoro sono gli stessi di Sarri, per certi versi.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Ieri, infatti, con i suoi collaboratori è rimasto a Castel Volturno a vedere e rivedere, quasi in maniera maniacale, le ultime gare in trasferta della Juventus di Sarri. Poi, sempre con Gigi Riccio al suo fianco, è rimasto davanti alla tv per studiare la Juventus in azione con la Roma. La gara di Coppa Italia con la Lazio gli consegna un gruppo pieno zeppo di entusiasmo: ed è chiaro, da quel poco che ha detto alla sua squadra ieri, che Rino deve aver tratto indicazioni molto positive dalla gara di martedì, perché la sua vigilia è un inno all'ottimismo. Ripeterà, ancora, alla squadra che per battere la Juventus non serve un miracolo ma una prestazione fatta di grinta, determinazione e rabbia. C'è una parola a cui è affezionato in maniera particolare in queste ore: «Veleno»".