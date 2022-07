Retroscena Di Lorenzo: Atletico Madrid e squadre di Premier l'hanno seguito, ma ha scelto la sua 'casa'

Da Ancelotti passando per Gattuso e fino a Spalletti gli allenatori azzurri hanno fatto a meno di Giovanni Di Lorenzo solo se infortunato e infatti risulta il giocatore più utilizzato dal Napoli nelle ultime tre stagioni. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

SEGUI QUI NAPOLI-PERUGIA

Mercato Napoli, Di Lorenzo seguito all'estero

E dire che fino a 5 anni fa il nuovo capitano del Napoli, campione d’Europa in carica con la Nazionale di Mancini, giocava a Matera in serie C:

"Poi il Napoli lo ingaggia proprio con Ancelotti, e da lì, con una continuità strabiliante, sale di rendimento, giocando in Champions anche da centrale difensivo. Già dalla scorsa estate l’Atletico Madrid si era interessato per portare Giovanni alla corte del Cholo Simeone. E altri club anche in Premier lo hanno seguito con attenzione. Giovanni ha prolungato senza problemi il suo contratto, fino al 2026. Perché Napoli è diventata la sua casa"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli