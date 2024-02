Retroscena De Laurentiis: voleva il ritiro pregara con il Barça, Calzona ha scelto di non farlo

Francesco Calzona ha preferito non stravolgere il programma pregara deciso prima del suo arrivo in vista di Napoli-Barcellona. A tal riguardo, l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato questa mattina un retroscena riguardo il ritiro che gli azzurri avrebbero dovuto fare prima del match di questa sera.

Retroscena ritiro pre gara del Napoli con il Barcellona

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto ch la squadra andasse in ritiro in vista della gara di questa sera. Il programma stilato in precedenza invece non lo prevedeva. Il nuovo allenatore Francesco Calzona ha preferito rispettare quanto era stato deciso a priori e dunque i calciatori hanno trascorso la viglia di gara con le proprie famiglie. Un gesto anche per stemperare un po' di tensione accumulata dopo un weekend davvero molto difficile.