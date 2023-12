Retroscena Corbo: altro che Natan, Giuntoli aveva trovato il sostituto di Kim già ad aprile

Calciomercato Napoli - Non è stato degnamente sostituito Kim quest’estate, problematica che ora il Napoli paga a carissimo prezzo. Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, svela un retroscena a tal proposito:Â

Manca Kim. Già , ma un sosia era stato trovato. DaGiuntoli ancora prima dello scudetto. Ad aprile. Makimilian Kilman, 26 anni, londinese di origini ucraine, capitano del Wolverhampton. Prezzo fissato: 25 milioni. Nel rapporto è scritto: «Buona lettura della situazione, puntuale impatto sull’avversario, grande fisicità ». Giuntoli pensa anche a Natan ma come difensore di contorno. Il Napoli invece perde tempo, l’8 agosto Kilman firma per 5 anni con il suo club, addio Napoli, Natan è quindi presentato come l’erede di Kim. Sfuma anche Robin Le Normand, centrale di nazionale spagnola e Real Sociedad. Altro nome di Giuntoli. Due dei grandi equivoci di una campagna che si rivela sbagliata e cara.