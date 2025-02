Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un piccolo retroscena legato al difensore Pietro Comuzzo. Il Napoli aveva offerto 35 milioni di euro alla Fiorentina per il cartellino del calciatore ma il no della Fiorentina ha fatto saltare ogni tipo di discussione.

Retroscena Comuzzo: la reazione all'offerta del Napoli

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la reazione di Pietro Comuzzo all'offerta del Napoli lo scorso gennaio:

"Il ragazzo da parte sua non ha mai fatto la minima pressione per andarsene, e anzi ha sperato fino all'ultimo che il mercato si chiudesse in fretta così da poter lavorare serenamente con la maglia della squadra che lo ha reso grande".