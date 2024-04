Retroscena Caprile: il Napoli stava per riscattare Gollini, salvo poi fare dietrofront!

Sarà una giornata speciale per Elia Caprile che, secondo la Gazzetta dello Sport, oggi si giocherà un po' il futuro con la maglia del Napoli. L'estremo difensore è infatti di proprietà del club azzurro ma si trova in prestito all'Empoli per completare il suo percorso di maturazione dopo essere stato al Bari lo scorso anno in serie B.

Caprile torna al Napoli: le ultime

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena sul portiere del Napoli. Il club aveva in mente ad un certo punto di riscattare Pierluigi Gollini dall'Atalanta al termine di questa stagione. Poi c'è stato un definitivo cambio di rotta in virtù delle ottime prestazioni di Elia Caprile che dunque tornerà alla base e resterà con ogni probabilità nel Napoli la prossima stagione. E Gollini? Non verrà riscattato dagli azzurri e farà dunque ritorno all'Atalanta.