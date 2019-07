RETROSCENA - Arsenal, la strana alleanza col Lilla: a Dimaro gli agenti di Pépé solo per mettere fretta ai Gunners

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione d oggi del Corriere dello Sport, tutto fatto, o quasi, tra Arsenal e Nicolas Pepé. L'esterno ivoriano, a lungo nel mirino del Napoli, ha fatto le visite mediche presso il centro sportivo dei Gunners a London Colney e l'annuncio dovrebbe arrivare oggi. L'operazione è costata circa 80 milioni di euro più commissioni varie a intermediari e procuratori. Un trasferimento-odissea che ha visto inserirsi nelle ultime ore pure il Paris Saint Germain anche se dall'Arsenal hanno fatto sapere che secondo loro si è trattato solo di un operazione di disturbo che peraltro sarebbe dipesa dalla necessità dei parigini di vendere altri giocatori per fare cassa.



STRATEGIA. L'Arsenal ha ottenuto dal Lilla la possibilità di pagare gli 80 milioni a rate, anche visti gli ottimi rapporti tra Marc Ingla, uno dei proprietari del club, e Raul Sanllehi, a capo dell'area-calcio dei Gunners. I due hanno lavorato assieme ai tempi del Barcellona, quando Ingla era vicepresidente. L'impressione è che il blitz nel ritiro del Napoli abbia fatto parte di una strategia ben precisa per convincere i proprietari dell'Arsenal, la famiglia Kroenke, a dare l'ok all'acquisto, che per i Gunners rappresenta un nuovo record.

CESSIONI. Adesso però i Gunners hanno problemi di abbondanza in attacco. Con Dani Ceballos, arrivato in prestito dal Real Madrid e fortemente voluto dal tecnico Unai Emery, probabile punto fermo come trequartista nel 4-2-3-1, restano tre maglie per sei giocatori: Pierre-Emerick Aubameyang (30), Alexandre Lacazette (28), Alex Iwobi (23), Mesut Ozil (30), Henrikh Mkhitaryan (30) e, appunto, Pepe (24). I più indiziati alla cessione sarebbero Mkhitaryan ed Ozil, ma viste l'età, visti gli ingaggi - rispettivamente 6 milioni e 9 milioni netti - e la durata (fino al 2022 per l'armeno, fino al 2021 per il tedesco) non è facile trovare club interessati a titolo definitivo. Si pensa ad un prestito per alleggerire il monte-ingaggi anche se l'impressione è che Iwobi, considerato l'età potrebbe avere più mercato. Emery non vorrebbe privarsi di Aubameyang e Lacazette, due giocatori che l'anno scorso hanno segnato 26 gol in campionato in due.