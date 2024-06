Restyling stadio Maradona, addio pista e centro commerciale! Il governo aiuta ADL

Ultimissime Calcio Napoli, niente Bagnoli: sempre più probabile che il nuovo stadio del futuro sarà sempre lo stesso e storico Maradona risistemato.

Ecco quanto si legge da Il Mattino oggi in edicola:

Il Governo vuole un progetto per il Maradona e a quanto risulta il patron ci sta lavorando. De Laurentiis ha fatto le sue mosse e ha i suoi contatti con il Governo e ha avuto rassicurazioni sugli aiuti quando metterà mano al Maradona. Per rifare lo stadio servono 200 milioni. Il Patron avrà agevolazioni fiscali - come già disposto nella legge sugli stadi - e visto che tutto il sud è una Zes potrà approfittare di questo status. La legge sugli stadi apre le porte a chi investirà perché potrà utilizzare anche aree esterne al Maradona, costruire un centro commerciale e molto altro.