"Restiamo uniti, bisogna fare gruppo", lungo discorso di Spalletti al gruppo: bel gesto verso Osimhen

Caso Osimhen chiuso. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta un bel gesto distensivo tra l'attaccante e Luciano Spalletti nella seduta di allenamento di ieri allo stadio Patini.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Un gesto cercato, voluto e molto apprezzato. Finito l’allenamento mattutino, ieri Luciano Spalletti ha fatto un passo significativo verso Victor Osimhen, proprio mentre il nigeriano - che non si era risparmiato durante la parte atletica - era appoggiato al palo della porta quasi stremato. L’allenatore del Napoli è corso incontro al suo centravanti, gli ha teso la mano e lo ha alzato di peso così da sigillare una intesa che l’alterco del giorno precedente non ha scalfito.

Spalletti ha ovviamente illustrato quello che sarebbe stato il menù del giorno ma soprattutto ha chiesto di «essere uniti, di fare gruppo». Nulla di particolare, ma comunque un segnale importante lanciato alla squadra in un momento specifico. Osimhen ha risposto con il consueto sorriso ma anche con qualche gol in più rispetto al pomeriggio precedente ed anche questo - per quel che può valere - è un segnale da prendere in considerazione".