Restaurazione Napoli, TuttoSport: ADL pensa a Sarri, contatto! Penale Juve da pagare, le cifre

"Napoli-Sarri, contatto". E' il titolo a caratteri cubitali che campeggia in prima pagina sull'edizione odierna di TuttoSport. Il quotidiano torinese svela che il club azzurro potrebbe fare una scelta 'nostalgica' e tornare al passato col tecnico che deliziato tutto il mondo col suo calcio champagne.

Con molta probabilità il Napoli chiuderà la stagione con Rino Gattuso in panchina, pensando alla rivoluzione la prossima stagione. Una rivoluzione che saprà di restaurazione in quanto Aurelio De Laurentiis potrebbe indirizzarsi verso Maurizio Sarri, autore di tre indimenticabili annate tra 2015 e 2018, prima di trasferirsi al Chelsea e quindi alla Juventus. Il tecnico si era legato al club bianconero fino al 2021, con opzione per una terza stagione da non far scattare dietro pagamento di una penale da 2 milioni e mezzo