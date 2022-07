Repubblica - West Ham su Zielinski, Napoli rifiuta i primi 25 milioni: ecco quanto chiedono ADL ed il polacco

Calciomercato Napoli. La rifondazione del club di De Laurentiis è ormai partita e non intende fermarsi: dopo gli addii dolorosi di Mertens, Insigne, Koulibaly ed Ospina, potrebbero arrivare altre cessioni eccellenti nelle prossime settimane.

Zielinski

Zielinski-West Ham, le cifre

In particolare nelle ultime ore si parla molto del futuro di Piotr Zielinski. Come riporta Repubblica, il West Ham ha presentato una prima offerta da 25 milioni per il giocatore, rispedita al mittente da De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato: