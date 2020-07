Ultime calcio Napoli - Under è una delle priorità per la fascia destra, a meno che non si sblocchi lo scambio Milik- Bernardeschi. Un altro pupillo di Gattuso è Jeremie Boga che nel Sassuolo si sta mettendo in mostra sulla corsia mancina. Il club neroverde vorrebbe trattenerlo, ma il Napoli continuerà ad insistere. La priorità è Osimhen. Vedi Napoli e poi resti: è questa la missione da completare. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica Napoli.