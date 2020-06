Repubblica - Tifosi allo stadio: prove in corso per riaprire dal 10 luglio

Ultime notizie Serie A. Il calcio italiano si avvia alla ripartenza, ma con gli stadi vuoti. Quando potranno tornare i tifosi sugli spalti? "Di ufficiale per ora ci sono le parole colme di speranza di Gravina. Di ufficioso, ci sono le riunioni che si sono intensificate alla Continassa negli ultimi giorni per pianificare il ritorno della gente sugli spalti, almeno parzialmente". Così riporta l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, che si concentra sugli sforzi in corso in casa Juventus per riaprire l'Allianz Stadium di Torino alla tifoseria bianconera.

Tifosi allo stadio

La Repubblica oggi scrive: "L'ultimo decreto governativo conferma le porte chiuse, ma dopo poche giornate di campionato lo scenario potrebbe cambiare. Anzi: c’è già una data, il 10 luglio, per riaprire almeno in parte ai tifosi. Il piano prevede un numero di posti sensibilmente ridotto rispetto alla capienza dell’impianto, per garantire il rispetto della distanza. L’allestimento finale è ancora in fase di studio e verrà definito nei prossimi giorni. Ma intanto la Juve e molti club sono già al lavoro: se da lunedì riaprono al pubblico teatri e cinema, il ritorno dei tifosi allo stadio sarà possibile già nel finale di questa stagione".