Repubblica - Szalai in cima alla lista del Napoli: il Fenerbahce ha fissato il prezzo

Calciomercato Napoli - Attila Szalai è in cima alla lista del Napoli. L'edizione odierna di Repubblica scrive del forte interesse del Napoli per il centrale del Fenerbahce.

"La priorità resta un difensore centrale. Al ds Giuntoli non dispiacerebbe ripetere un’operazione con la formula Anguissa, ovvero un prestito con diritto di riscatto in modo da rinviare l’investimento alla prossima stagione. Ma l’attesa mal si concilia con la necessità di intervenire al più presto per regalare un’alternativa preziosa a Spalletti. Il casting è già cominciato: ai primi posti c’è il 23enne ungherese Attila Szalai del Fenerbahce. I rapporti tra i club sono buoni dopo l’affare Elmas, ma i turchi vorrebbero monetizzare e hanno alzato la posta chiedendo almeno 15 milioni di euro. Szalai gioca pure sulla corsia mancina e consentirebbe di colmare la lacuna del terzino sinistro".