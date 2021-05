Repubblica svela - Grava in scadenza, resta ma cambia ruolo: non sarà il responsabile del settore giovanile. Confermato lo staff medico del Napoli

Ultime news Napoli - Giornata intensa di lavoro, quella di ieri per Aurelio De Laurentiis. Il presidente della SSC Napoli è stato a Castel Volturno per una serie di riunioni. Dopo l'annuncio e l'ufficialità dell'accordo con Spalletti, infatti, il patron ha svolto diverse riunioni. In primis una call per il futuro con Giuntoli e il nuovo allenatore. Poi s'è dedicato al restyling di Castel Volturno e non solo. Perché è stato definito lo staff di Spalletti.

Ci sono novità per quanto riguarda lo staff medico e pure il futuro di Gianluca Grava, a raccontarlo è Repubblica:

In agenda anche diverse riunioni: lo staff medico è stato confermato, ieri si è parlato delle migliorie da apportare) per definire il gruppo di lavoro della prossima stagione. È in scadenza il responsabile del settore giovanile, Gianluca Grava, che potrebbe restare con un ruolo diverso.