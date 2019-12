Repubblica svela: "Ancelotti accontenta la squadra, doppie sedute e più intensità! Intanto ieri a cena, in ritiro..."

Ultimissime calcio Napoli - Il ritiro punitivo del Napoli e voluto da Carlo Ancelotti è ufficialmente cominciato nel primo pomeriggio di ieri, con la lunga sfilata dei taxi sul vialone di Castel Volturno. "Sarà una clausura molto lunga e i giocatori hanno dunque deciso di lasciare a casa le loro fiammanti automobili, di cui per un bel po’ di giorni non avranno bisogno. Ad attenderli in sede c’era già Carlo Ancelotti, che la sera prima si era trattenuto fino a tardi nel suo ufficio, per mettere a punto l’intensissimo piano di lavoro che attende gli azzurri in vista della trasferta di campionato di sabato a Udine e della successiva sfida di Champions League con il Genk", sottolinea l'edizione odierna di Repubblica.

Ancelotti al lavoro per allenamenti atletici e tecnici: la squadra chiede doppie sedute

La squadra ha chiesto a Carlo Ancelotti di lavorare più intensamente per uscire dal momento difficile:

"È obbligatorio rimboccarsi subito le maniche e Ancelotti ha ascoltato la richiesta dei suoi giocatori, che avevano sollecitato degli allenamenti più intensi per uscire dal tunnel. Da oggi nel ritiro di Castel Volturno sono infatti previste due sedute quotidiane: al mattino e di pomeriggio, basate sul lavoro atletico e soprattutto su quello tecnico. Nella cena di ieri sera, invece, il gruppo ha già cominciato a guardarsi negli occhi, alla ricerca della compattezza necessaria in campo me fuori per affrontare il momento più difficile della storia recente del Napoli: sia pure limitatamente al campionato. Ma le buone prestazioni in Champions sono state soltanto degli exploit estemporanei e non bastano per riempire nemmeno a metà il bicchiere azzurro. Ne sono consapevoli tutti: tecnico e squadra. E tutti devono farsi carico delle rispettive responsabilità, per evitare che la crisi imbocchi una deriva ancora più rischiosa".