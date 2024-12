Repubblica - Superiorità netta della capolista, ottima prova di Kvaratskhelia e Lukaku in crescita

Napoli - La firma sulla decima vittoria in campionato del Napoli l’ha messa Scott McTominay, autore del gol che ha consentito agli azzurri di battere in trasferta anche il Torino (1-0) e di consolidare il loro primo posto solitario in classifica, che resiste dall’ormai lontano 29 settembre. Ma questa volta il successo di misura sta stretto alla squadra di Antonio Conte, che ha sfiorato il raddoppio a ripetizione ed è stata costretta a soffrire fino al 90’ solamente per le parate a ripetizione di Milinkovic- Savic. Ottima la prova di Kvaratskhelia, in crescita Lukaku. Solo una chance concessa ai granata, anche se clamorosa. La superiorità della capolista è stata tuttavia più netta di quanto dica il punteggio. Lo riporta Repubblica.