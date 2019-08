Repubblica su Sarri - Si lamenta di essere troppo ricco, gli riesce anche bene

Siccome lamentarsi gli riesce bene, Maurizio Sarri ora si lamenta di essere troppo ricco. Può essere che Sarri abbia già in mente una Juve a sua immagine e somiglianza, a lui totalmente devota (difficile), con 11 prescelti da Szczesny a Ronaldo. Quindi il troppo disturba, destabilizza, manda in sovrappressione. È così pure per la sua società che paga un prezzo anche più pesante del semplice malumore di Sarri, ma l’allenatore non ha risparmiato pungolate ad Agnelli, Nedved e Paratici — ora impantanati sul mercato a cercare di piazzare Dybala, Higuain, Mandzukic & C. — perché sfoltiscano la rosa, vendano chi è fuori progetto, selezionino una Juve sciupona che si sposa e divorzia allegramente con giocatori che ha scelto e pagato un occhio della testa. Se così veramente fosse — se cioè Sarri avesse già chiara una Juve bloccata, ma ancora non nata del tutto — commetterebbe un errore di sopravvalutazione delle sue capacità: una Juve ideale non esiste ancora — si è visto nelle amichevoli — sarà già un buon risultato sbagliare il meno possibile e individuare la squadra entro ottobre. Ancora si deve capire cosa fare di Ronaldo, figuriamoci chi mettergli vicino e trovargli un gioco, mentre la lista dei 22 della Champions è meglio farla con più campioni possibile, altrimenti ci si potrebbe pentire amaramente di aver tagliato presto e male. Sarri è un artigiano che detesta il calciomercato, perché lo fa vivere nel provvisorio e distoglie i giocatori dal suo indottrinamento. Inoltre non vuole trovarsi un Insigne che lo manda a quel paese, o un portiere — come al Chelsea — che al momento dei rigori si rifiuta di uscire. Lamentarsi di avere troppi campioni però è una stramberia al limite dello snobismo, Sarri non ci deve ribadire sempre che è specialista dell’“arte povera” e che il suo calcio non prevede indispensabilmente grandi e costose star. Se miri al Triplete sarà meglio circondarsi dei più forti e averne tanti per non farsi fregare sul più bello dal raffreddore di tizio o caio. Con Allegri successe più o meno questo e sappiamo com’è finita. Sarri presto scoprirà che più che essere lui a cambiare la Juve, sarà la Juve a cambiare lui, a imporgli un nuovo modo di pensare e forse anche di giocare. Sia pure con qualche difficoltà ma comunque spendendo centinaia di milioni, gli stanno costruendo una squadra eccezionale, ricca e traboccante di qualità: non sarà lui a chiedere e ottenere risposte dagli altri, sarà lui a doverne dare in continuazione. Alla Juve manca ancora qualcosa, forse davvero un centravanti che non sia Higuain o Mandzukic, anche se è curioso che nella squadra del più grande attaccante al mondo si cerchi disperatamente un altro attaccante. Ma un superclub vive di assurdi. E un po’ assurdo lo è anche Sarri: grande allenatore e grande scocciatore. Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica.