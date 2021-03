Repubblica su Manolas: proverà ad accelerare per domenica, sente moltissimo la sfida con gli ex compagni! Kostas ha un errore da cancellare

Ultime notizie Napoli - Domani la ripresa a Castel Volturno dopo i due giorni di vacanza concessi da Gattuso, ma il difensore centrale Kostas Manolas sta facendo gli straordinari come racconta Repubblica.

"Il greco è un ex e sente moltissimo la sfida con i giallorossi, di cui ha vestito la maglia per cinque anni. Tra i momenti più intensi il gol al Barcellona che è valso la rimonta ai danni dei blaugrana e la qualificazione alla semifinale di Champions League. Il difensore proverà ad accelerare il ritmo: il suo obiettivo è cancellare l’errore contro il Sassuolo che ha causato il rigore trasformato da Caputo ed è costato due punti preziosi in chiave quarto posto"