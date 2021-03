Repubblica su Lozano: farà di tutto per essere pronto con la Roma! Andrà in panchina ed entrerà nella ripresa, il piano del Napoli

Ultime notizie Napoli - Domenica all’Olimpico contro la Roma, altro appuntamento chiave per la volata Champions del Napoli come racconta l'edizione odierna di Repubblica. E potrebbe esserci il ritorno di Hirving Lozano.

"Lozano sta facendo gli straordinari: ha lavorato anche ieri per recuperare il tempo perduto e tornare a disposizione: si è preferito posticipare il suo ritorno a scopo precauzionale e ha saltato Milano. Domenica farà di tutto per essere pronto. Comincerà in panchina ma poi offrirà il suo contributo nella ripresa in modo da essere a pieno regime dopo la sosta del campionato: è questo il piano del messicano, fuori dal 13 febbraio per una lesione muscolare"