Repubblica su Koulibaly: le sue parole hanno un retrogusto molto promettente

Lo stallo sul mercato del Napoli continua e pure per questo - racconta l’edizione odierna di Repubblica - hanno un retrogusto molto promettente le parole di Kalidou Koulibaly, che ha rilasciato ieri pomeriggio una lunga intervista a Bbc Sport Africa.

Argomento principale il suo futuro, che il campione ha dato l’impressione di immaginare ancora con il Napoli:

“Al di là delle questioni di cuore, però, il difensore senegalese s’è addentrato senza reticenze nelle questioni di natura tecnica. Non è un mistero che sia l’ambizione (molto più dei soldi) il tarlo che già da un paio d’anni si è insinuato legittimamente nei pensieri di Koulibaly, mettendone in forte dubbio la permanenza a vita in maglia azzurra. Il campione vuole vincere e gli è rimasto infatti sullo stomaco l’epilogo disgraziato della scorsa stagione”