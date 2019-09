Repubblica su Koulibaly: la sosta gli consentirà di ritornare quello di prima. Intanto Llorente si candida per giocare titolare contro i blucerchiati

Notizie Calcio - L'edizione odierna di Repubblica non esclude un Fernando Llorente titolare alla ripresa del campionato contro la Sampdoria:

"La pausa sta aiutando alcuni giocatori, Koulibaly ( è in lizza per un posto nella migliore squadra dell’anno della Fifa) su tutti, che hanno bisogno di rifinire la condizione atletica. Insigne si sta sottoponendo ad una tabella personalizzata. L’allenatore attende pure Arek Milik, attualmente in Polonia per curarsi da un fisioterapista di fiducia per il fastidio all’anca: l’attaccante potrebbe posticipare di qualche giorno il suo ritorno. È in dubbio per la Samp e quindi si candida Fernando Llorente".