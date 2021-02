Repubblica su Gattuso: ora più che mai con le spalle al muro! Per salvare la stagione non resta che centrare il quarto posto

Napoli Calcio - Finisce l’avventura in Europa League del Napoli, che al Maradona non è andato oltre una vittoria con il Granada, utile solo per il morale e arrivata nonostante le assenze. Ne parla Repubblica.

"Gattuso può consolarsi con il rientro di Mertens e ora dovrà risalire la china in campionato. Domenica arriva il Benevento e il 17 marzo sarà recuperata la gara con la Juve. Per salvare la stagione non resta che centrare il quarto posto, con l’allenatore azzurro più che mai con le spalle al muro. C’era una montagna impervia da scalare dopo la pesante sconfitta in Spagna e il Napoli ha avuto il merito di prendere di petto la rivincita del Maradona, nonostante la grave emergenza che ha costretto Gattuso a puntare su una formazione sperimentale"