Repubblica su De Laurentiis: "Sa che il Napoli è tra le aziende più virtuose della città, si spinge fino al disprezzo che viene ricambiato"

Angelo Carotenuto, editorialista di Repubblica, analizza così la vicenda in casa Napoli che a portato all’avvicendamento tra Ancelotti e Gattuso:

“Se sei De Laurentiis, uomo di spettacolo, più della quantità conta la spettacolare maniera di disfarsi degli uomini che fino a pochi istanti prima erano li mejo. La sua è tra le aziende più virtuose di Napoli. Lui lo sa e lo fa pesare, spingendosi in certi passaggi fino al disprezzo per la città, venendone sinceramente ricambiato. De Laurentiis sa spiegare a un editore come si fa un giornale e a un avvocato come si scrive un contratto. Ma ogni volta che ha tentato il volo in un’altra dimensione, alla fine è tornato indietro spaventato, preferendo anche lui il borgo a un orizzonte. De Laurentiis in fondo è un uomo che si annoia”