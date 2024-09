Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Antonio Conte:

"Per Conte sarà la prima occasione per trasformare in un vantaggio concreto la settimana “ tipo”, di cui peraltro il tecnico leccese avrebbe fatto volentieri a meno, pur di partecipare alle Coppe. Visto che è andata così, però, tanto vale farsene una ragione e provare a trasformare in un vantaggio l’handicap, facendo tutto il possibile perché non succeda mai più".