Repubblica - Stagione seriamente compromessa per Lozano: rischia due mesi di stop

Napoli calcio - Stagione seriamente compromessa per Lozano. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica.

"Spalletti dovrà affrontare il match senza Lozano: le notizie di ieri mattina sono poi state confermate nel pomeriggio, l’attaccante ha riportato una lussazione alla spalla destra durante la partita contro Panama. I tempi di recupero sono incerti: dipenderà dall’entità del problema che il Napoli verificherà al ritorno del giocatore in Italia. Lozano sarà a Castel Volturno all’inizio della prossima settimana. Lo staff medico azzurro naturalmente spera che sia scongiurata l’ipotesi dell’intervento chirurgico. Lozano resterà fuori tra i 30 e 60 giorni. In sintesi: Lozano non ci sarà nel corso del ciclo terribile di questo mese e la sua stagione è seriamente compromessa".