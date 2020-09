Repubblica - Stadio semi-aperto al pubblico per Napoli-Pescara? Ecco cosa filtra dal Comune e Regione Campania

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione napoletana di Repubblica scrive: "Uno stadio San Paolo nuovamente con i tifosi. È questo l’auspicio del presidente Aurelio De Laurentiis in vista dell’amichevole di venerdì prossimo con il Pescara, prima uscita stagionale a Fuorigrotta. «Vorrei almeno metà capienza. Anziché 56mila spettatori, potremmo accogliermene 20mila in modo da rispettare distanziamento» . Dal Comune c’è il via libera, ma la riapertura tra sette giorni appare difficile. La priorità del governatore De Luca, adesso, è la scuola, anche se c’è la massima disponibilità a trovare una soluzione assieme al Napoli per il campionato. La decisione finale sugli stadi ovviamente spetta al Governo, ma da Santa Lucia sono già arrivati segnali di apertura. Se ne riparlerà, il tema è caldo e riguarda tutta la serie A considerando che la Juventus ha compiuto i primi passi ufficiali assieme alla Regione Piemonte e presto si unirà pure il Torino di Urbano Cairo"