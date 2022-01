Repubblica - SSC Napoli tra i club con più biglietti invenduti allo stadio: il dato

Serie A - L'edizione odierna di Repubblica ha analizzato i dati degli spettatori negli stadi del nostro massimo campionato. Il calo dell'affluenza è sotto gli occhi di tutti, il Napoli è tra le società che ha venduto meno biglietti:

"La Roma e il Milan sono anche le società che hanno, nonostante stadi enormi, le percentuali di riempimento più alte, Napoli e Lazio i club con più biglietti invenduti: 187 mila il club di Lotito, 146 mila quello di De Laurentiis. Un danno, fissando il prezzo medio dei biglietti intorno ai 60 euro – e la stima è al ribasso – da 11 milioni per i biancocelesti e da circa 9 milioni per gli azzurri. Ma anche le genovesi hanno lasciato al box office, in due, quasi 167 mila tagliandi"