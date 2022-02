Repubblica - Spalletti si è concesso un pizzico di pretattica: lanciato un segnale alla squadra

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica sottolinea come Spalletti abbia voluto fare un po' di pretattica in vista della gara contro il Venezia.

"Spalletti si è concesso un pizzico di pretattica e lo ha fatto per dare un segnale alla sua squadra. «Non è una partita di passaggio: il Venezia è un avversario con calciatori forti e un tecnico preparato. Poi c’è la particolarità nell’arrivare via mare in quello stadio, che può pesare sulla concentrazione. Ma i nostri lo sanno che la gara è vera, non una tappa di passaggio verso l’Inter. Questo è l’impegno più tosto, dovremo mettere mano alla nostra disponibilità per acchiappare le piccole cose, è l’unico modo per diventare completi». I sogni scudetto devono essere dunque banditi dallo spogliatoio".