Repubblica - Spalletti pensa a due novità di formazione contro il Venezia

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive quali potrebbero essere le scelte di formazione di Spalletti per Venezia-Napoli. Negli azzurri dovrebbe rivedersi dal primo minuto Victor Osimhen.

"Spalletti intanto sta delineando le sue scelte per domenica: in porta ancora Meret ( Ospina è reduce da un’intossicazione alimentare), mentre davanti Politano proverà a ritagliarsi uno spazio importante. Osimhen ha avanzato la sua candidatura come centravanti: da oggi indosserà la mascherina protettiva più leggera ( realizzata dopo la visita effettuata dal professor Tartaro). L’obiettivo del numero 9 è una maglia da titolare per ritrovare il gol perduto".