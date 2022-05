Repubblica - Spalletti non se l’aspettava e non credeva nemmeno lontanamente di meritare uno striscione del genere

Calcio Napoli - L'edizione napoletana di Repubblica si sofferma sulla reazione di Spalletti allo striscione appeso fuori lo stadio Maradona. Il tecnico ne ha parlato anche ieri a cena con De Laurentiis e squadra.

"Cui prodest? È certo che Spalletti non se l’aspettava e non credeva nemmeno lontanamente di meritare uno striscione del genere, dopo aver tagliato con tre giornate d’anticipo il traguardo della qualificazione per la Champions League. Ieri sera del misterioso e oscuro episodio si è parlato durante l’ennesima cena terapeutica organizzata da De Laurentiis, a cui ha partecipato con l’allenatore toscano anche quasi tutta la squadra".