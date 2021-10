Repubblica - Spalletti, la Panda e i soliti sospetti: finora 100 furti in Italia da inizio anno ma pesano mediaticamente solo quelli di Luciano e Demme

Napoli calcio - "Spalletti, la Panda e i soliti sospetti", così titola l'edizione odierna di Repubblica che scrive sul doppio furto in casa Napoli avvenuto a pochi giorni di distanza: "Allora la notizia è forse la somma: ma che risultato dà? Secondo gli investigatori è semplicemente l’operato di una banda specializzata in furti di questo tipo di vetture: 100 colpi a segno da inizio anno. Eppure si insinua la malizia, il riflesso pavloviano, effetto del déjà vu: Napoli+furti a giocatori+squadra in testa al campionato = sospetto. Nessuno lo dice apertamente, ma molti lo pensano. La questione aperta da secoli è: in cosa consiste una coincidenza? Prima ipotesi: è una pura suggestione, ti compri una Panda e improvvisamente ti accorgi di quante Panda ci sono in giro, eppure sono le stesse di quando non lo notavi perché avevi un’auto diversa. Dunque: ci sono già 98 furti ma ne diventi consapevole per il peso degli ultimi due. Seconda ipotesi: è una costruzione deliberata, come il valore delle carte a poker. Ci fa trovare straordinaria una scala e non una sfilza scombinata, ma perché abbiamo deciso che valga la prima e non la seconda sequenza. Quindi è l’occhio mediatico a segnalare al pubblico qualcosa e attribuirgli un significato. Non si diede risalto a 98 furti, se ne parla adesso che ci sono stati questi due. Terza ipotesi: è una casualità, ma come tale non può ripetersi, se lo fa deve esistere un collegamento, un senso riconoscibile"