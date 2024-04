Repubblica sottolinea: "Calzona avrebbe potuto preparare con calma l'Europeo, invece per affetto ha risposto alla richiesta d'aiuto di ADL"

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica sottolinea il lavoro fatto da Francesco Calzona da quando siede sulla panchina del Napoli:

"Difendere lo scudetto è stato impossibile e gli azzurri non sono riusciti nemmeno a onorarlo, vanificando anche la disperata e mortificante staffetta in panchina tra Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona, che si sono avvicendati invano al capezzale dei campioni d’Italia. Il meno colpevole di tutti è il tecnico calabrese, costretto a lavorare tra le macerie lasciate dai suoi colleghi e sobbarcandosi pure il gravoso onere del doppio incarico, per il suo ingombrante e contemporaneo impegno come ct della Nazionale della Slovacchia".

"L’ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti avrebbe potuto prepararsi serenamente a Bratislava la fase finale dei campionati Europei in Germania, in calendario da metà giugno. Invece il suo affetto nei confronti della città e dell’ambiente l’ha spinto ad accettare la richiesta di aiuto arrivata da Aurelio De Laurentiis, tuffandosi a capofitto con il suo staff in un’impresa con minime possibilità di successo: la rincorsa alla zona Champions League, compromessa quasi defitivamente dopo il pari col Frosinone".