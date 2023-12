Repubblica sospetta: "Dietro le parole di De Laurentiis il tentativo di avere lo stadio Maradona gratis"

Ultime notizie. Anche l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica dedica ampio spazio alla questione dello stadio Diego Armando Maradona, dopo le polemiche generate dalle dichiarazioni di De Laurentiis e la risposta del consiglio comunale.

Oggi La Repubblica scrive a tal proposito: "Sorprende il fatto che il Napoli non abbia ancora presentato un’offerta per l’acquisto dello stadio nonostante il primo cittadino ha più volte dato massima disponibilità a discuterne. Il sospetto è che dietro le dichiarazioni di De Laurentiis ci sia un tentativo per avere gratis l’impianto di Fuorigrotta e poi ristrutturarlo magari con fondi erogati della Regione che già finanziò la festa scudetto quando si aprì la prima frattura tra il presidente del Napoli e il sindaco".