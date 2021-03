Repubblica - Simone Inzaghi ha avuto un'offerta dal Napoli ma aspetta un segnale da Lotito: base d'accordo triennale con i biancocelesti

Napoli - L'edizione romana di Repubblica scrive sul futuro di Simone Inzaghi: "Una volta superato quest’altro dibattimento, e in attesa di capire le motivazioni delle sanzioni del processo sul caso tamponi, diventerà ancora più d’attualità il discorso del rinnovo di Inzaghi. Il tecnico è in scadenza a giugno, ha avuto richieste da altri club ( il Napoli su tutti) ma aspetta un segnale da Lotito. La base dell’accordo c’è, il presidente già mesi fa aveva fatto recapitare una proposta a Inzaghi: un triennale da 2,5 milioni a salire più bonus. Il tempo stringe. Rimangono gli ultimi dettagli da limare, in questi giorni è previsto il passo decisivo".