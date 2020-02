Repubblica - "Sii forte, vale la pena lottare", messaggio di Fabian per la cugina e per sé stesso. Finito il periodo buio, difficile respingere certe offerte a giugno

Ultimissime calcio Napoli - Una vittoria fondamentale quella conquistata dal Napoli sul campo dell'Inter, con gli azzurri che hanno in tal modo mosso un passo importante verso la finale di Coppa Italia. Decisivo il gol di Fabian Ruiz, che nell'esultare ha mostrato a favor di telecamere il parastinco con un messaggio per la cugina: “Sii forte, vale la pena lottare". Il medesimo messaggio, però, con quell'eurogol, lo ha diretto a sé stesso ed a tutta la squadra. L’ex Betis non faceva centro dalla trasferta di metà settembre contro il Lecce e negli ultimi mesi era entrato in un tunnel molto buio. Le voci relative all'interesse di Real Madrid e Barcellona nei suoi confronti, il mancato rinnovo di contratto con il Napoli ed i guai fisici ne hanno frenato la crescita. Il timore, però, che il calciatore avesse la testa altrove è stato fugato dal gran gol messo a segno contro l'Inter. A giugno, però, sarà difficile respingere certe offerte. A riportare la notizia è il quotidiano "La Repubblica".

Fabian Ruiz Inter Napoli